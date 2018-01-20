القائمة العربية ستقاطع خطاب بينس في الكنيست غداً

أكد النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي" عن حزب القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، مساء السبت، أن حزبه سيُقاطع جلسة الكنيست المقررة غداً الأحد بسبب إلقاء نائب الرئيس الامريكي مارك بينس خطاباً فيه.

ومن المقرر أن يصل غداً بينس للأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل).

وقال عودة: "بينس غير مرغوب فيه في فلسطين، فالحديث يدور عن شخص خطير يحمل أفكاراً متطرفة من بينها تخريب المنطقة وبينس أرسله شخص أخطر منه وهو دونالد ترامب لذلك جميع أعضاء القائمة العربية سيقاطعون خطابه في الكنيست".

وكان ينيس زار اليوم السبت جمهورية مصر العربية، وغادر إلى الأردن ومن المقرر أن يصل غداً للأراضي الفلسطينية المحتلة.