إصابات بالاختناق والرصاص المعدني في مواجهات بقلقيلية وجنين

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق والرصاص المعدني إثر اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمواطنين الفلسطينيين العزل، اليوم السبت جنوب مدينة جنين وشرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة قلقيلية أصيب المسعف ناصر هواش من لجان العمل الصحي بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة السلمية التي انطلقت بعد صلاة العصر تنديدا بقرارات ترامب الأخيرة بشأن القدس حيث استخدمت قوات الاحتلال الأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة المسعف هواش برأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانيا.

وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة قدوميم المقاومة على أراضي القرية.

وفي جنين أصيب العديد من المواطنين، مساء السبت، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة جبع عقب واقتحمت الاحتلال للبلدة، واطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية تجاه السكان الأمر الذي أدى لإصابة العديد من المواطنين بحالات الاختناق.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين على حاجزين عسكريين نصبته على شارع جنين نابلس بمدخل بلدة جبع الرئيسي وآخر من الجهة الشرقية للبلدة على طريق ياصيد بعد استجوابهما.

وفي سياق منفصل اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، وشنت حملة مداهمات واسعة النطاق.

واقتحمت القوات الكبيرة من جيش الاحتلال بيت ساحور ومنطقة هندازة، وسط إجراءات عسكرية مكثفة، تخللتها مداهمة عدد من منازل المواطنين عرف، منهم: سالم محمد عبيات، وإسماعيل موسى عبيات.