حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطالله داخل سجونه

حمّلت حركة حماس الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير المريض حسين عطالله متأثرا باصابته بمرض السرطان داخل سجون الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن ارتقاء الأسير حسين عطالله المصاب بالسرطان في سجون الاحتلال شهيداُ بسبب الإهمال الطبي المتعمد؛ جريمة وفق كل القوانين وتعكس وحشية الاحتلال، وسلوكه اللإنساني تجاه الأسرى وتحديداً المرضى منهم".

وأوضح القانوع أن الاحتلال يتحمل مسئولية استشهاد عطالله، لافتاُ إلى انه لو كرت تلك الجريمة دون محاسبته ومعاقبته سيزيد من إجرامه وتنكيله بحق الأسرى ونحذر من ذلك.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير " حسين حسني عطا الله" من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بسبب الاهمال الطبي الذي تعرض له في السجون بعد إصابته منذ سنوات بالسرطان.