هكذا يتحرك "الجسر الطائر" في هولندا

يجسد "الجسر الطائر" نزعة الهولنديين إلى ابتكار تصميمات غير تقليدية للجسور التي تحل مشكلات عدة.

ويقع الجسر الذي يعرف بـ"سلاورهوفبرغ"، في مدينة يوفاردن شمالي البلاد، ويربط بين ضفتي نهر.

وفكرة "الجسر الطائر" باختصار للتغلب على مشكلات الزيادة الكبيرة في عدد السيارات وحركة القوارب المزدحمة في الأنهار التي تقطع أوصال اليابسة في البلاد.

ويرفع هذا الحسر 10 مرات في اليوم الواحد يراعي ازدحام السيارات والمراكب.

وحسب مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأميركية، الجمعة، فإن "سلاورهوفبرغ" من فئة الجسر ذي الذنب، فهو مربوط ببرج واحد ومتحرك على أحد ضفتي النهر، بما يختلف عن الجسور العادية التي تعتمد أبراج مثبتة في النهر، وهذا يساعد على إحداث حركة سريعة للجسر.

وأشارت إلى وجود إسطوانتين هيدروليكيتين في "الذنب" تتيح رفعه، وإعادته بسرعة أيضا.

وبني الجسر عام 2002، من الحديد والفولاذ، ويعبر اللونان الأزرق والأصفر عن علم المقاطعة.