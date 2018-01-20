القبض على مشتبه به قام بابتزاز سيدة عبر "واتساب" في الخليل

كشفت الشرطة، اليوم السبت، ملابسات جريمة ابتزاز طالت إحدى السيدات عبر تطبيق "الواتساب"، وألقت القبض على الفاعل في مدينة الخليل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تفيد بقيام شخص بابتزازها مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق "الواتساب"، فباشرت بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على المشتبه به.

وأضافت انه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط الجهاز المستخدم بعملية الابتزاز، حيث أفاد المشتبه به بقيامه بابتزاز المشتكية مقابل عدم نشر صورها الشخصية .

وأكدت الشرطة أنها اوقفت المشتبه به لمدة 24 ساعة لإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.