استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال متأثرا باصابته بمرض عضال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، استشهاد الأسير " حسين حسني عطا الله" من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بسبب الاهمال الطبي الذي تعرض له في السجون بعد إصابته منذ سنوات بالسرطان.

وكانت لجنة الأفراج المبكر رفضت طلبا للعائلة والمؤسسات الحقوقية المتابعة لعالة لإفراج المبكر عنه بعد تدهور حالته الصحي بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

والأسير عطا الله (57 عاما) محكوم بالسجن " 35" عاما بتهمة قتل شرطية في مدينة الطيبة في الداخل المحتل أثناء عمله، وكانت قضيته صنفت على أنها قتل لأسباب جنائية وليست " قومية" في العام 1991.

وكانت عائلة الأسير قالت إن أخر زيارة له في السجن أحضر على سرير ترافقه أنبوبة الأوكسجين، وكان اشبه بهيكل عظمي، على حد وصف العائلة.



