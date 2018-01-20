النجم المصري "محمد صلاح" قريباً في ريال مدريد

يسعى نادى ريال مدريد الإسباني لإتمام صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح ، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزي، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل، وبالتحديد خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو المقبلين.

وذكرت صحيفة "libero" البيروفية، أن إدارة ريال مدريد تستعد لتقديم عرض رسمي إلى نادى ليفربول قيمته 140 مليون دولار أمريكي، ما يوازى 114 مليون يورو، من أجل التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد ترفض تأجيل إتمام التعاقد مع محمد صلاح لما بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم، لاسيما أن التألق المتوقع لنجم ليفربول مع منتخب مصر فى المونديال سيعمل على مضاعفة ثمن اللاعب فى سوق الانتقالات العالمية، الأمر الذى سيصعب من مهمة الريال فى التعاقد مع ثانى هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 18 هدفاً.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز الخيارات الهجومية، فى ظل تراجع أداء الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها الجناح الويلزى جاريث بيل هذا الموسم، والتي أبعدته عن معظم مباريات الفريق الملكي.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، كما حصل على جائزة "الأسد الذهبي" التي تمنح لأفضل لاعب فى أفريقيا من جانب جريدة "المنتخب" المغربية، وأفضل لاعب عربي من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.