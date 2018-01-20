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مقتل مسلح "شديد الخطورة" في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:11 - 20 يناير 2018
الجيش المصري الجيش المصري
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أعلن المتحدث العسكري المصري، السبت، مقتل "مسلح شديد الخطورة" خلال الملاحقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للمسلحين وسط سيناء.

وتم خلال الحملة الأمنية ضبط بندقية آلية بحوزة القتيل، وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال.

وأضاف المتحدث أنه "تم اكتشاف وتدمير سيارتي دفع رباعي ودراجة نارية و5 أوكار خاصة بالمسلحين تحوي كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

كما تم ضبط مركبة تحمل كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.

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