بدء الفصل الدراسي الثاني.. وأزمات قد تعكر صفو العملية التعليمية

يتوجه صباح اليوم السبت, مليون ومئتا وخمسون ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية غدا إلى مقاعد الدراسة للبدء بالفصل الدراسي الثاني, وسط جملة من الأزمات التي قد تعكر صفو الفصل الثاني وخاصة بالنسبة لطلبة الأونروا بعد الحديث عن الاستغناء عن العديد من المعلمين أو تأثير القرار الأمريكي على رواتب الموظفين.

كما أن وضع المعلمين في الحكومة وخاصة في قطاع غزة قد يهدد العملية التعليمية، إذا ما صدر عن اللجنة الإدارية قرارات تربك الوضع الإداري في الحكومة ، أو الدفع بتقاعد عدد كبير من المعلمين او الاستغناء عنهم.

( 1258835) طالب وطالبة يتوجهون الى مقاعدهم الدراسية في الضفة وغزة بينهم, 693.165 ألف طالب وطالبة في الضفة و 499,643 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.

وبين وزير التعليم صبري صيدم أن الطلبة سيتوجهوا إلى 2914 مدرسة بواقع 39,689 شعبة مُوزّعين حسب جهات الإشراف كما يلي: 781,169 ألف طالب في المدارس الحكومية و 296,835 ألف طالب في مدارس وكالة الغوث الدولية، بالإضافة إلى ما يقرب من 114,804 ألف طالب في المدارس الخاصة، موزعين على 2135 مدرسة حكومية و353 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و426 مدرسة خاصة، وذلك بإشراف ما يقرب من 66,136 معلماً وطاقماً مدرسياً.

وكان وزير التربية والتعليم العالي أصدر قراراً الأسبوع الماضي يقضي بإعادة 500 معلم إلى عملهم في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة ".

وأوضح صيدم أن هذا القرار يأتي ضمن الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني بناءً على احتياجات المدارس بما يضمن سير العمل فيها ويخدم المسيرة التعليمية، مضيفاً أن هذا القرار يأتي ضمن المساعي الحثيثة للحفاظ على وحدوية العمل التربوي بين شطري الوطن بما يسهم في تحسين نوعية التعليم وتجويد مخرجاته بشكل شمولي.

وأشار الوزير إلى أن مديريات التربية ستتواصل مع هؤلاء المعلمين بغرض مراجعتها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، علماً أنه سيتم إعداد قائمة تتضمن أسماء هؤلاء المعلمين.

يُشار إلى أن هذا القرار سبقه عدة قرارات بإعادة مئات المعلمين والإداريين والفنيين إلى عملهم في مدارس المحافظات الجنوبية.