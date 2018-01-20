انهيار جرف الشاطئ وتضرر عشرات المنازل بفعل الرياح العاتية

أفاد رئيس دائرة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز أن الرياح العاتية وارتفاع الأمواج أدت الى انجراف التربة قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وذلك للمرة الثانية.

واكد رئيس اللجنة أبو القمبز، أنه سبق لطواقم البلدية ان قامت بمعالجة المشكلة بعد حدوث انهيارات في التربة، بفعل قوة الأمواج وارتفاعها مشيرا الى أنها ستقوم بمتابعة الانهيار الحاصل في التربة في تلك المنطقة في وقت لاحق بعد انحسار المنخفض.

وأوضح أبو القمبز أن فرق الطوارئ منعت تسرب أي قاذورات إلى مصارف المياه في الشوارع حتى لا تتسبب بانسدادها، ما قد يؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي في المنازل والمناطق المنخفضة، وأجرت عمليات تسليك سريعة للمصارف والشبكات لضمان سريان المياه إليها.

أما فيما يتعلق بأوضاع برك تجميع مياه الأمطار؛ فقد أكد رئيس لجنة الطوارئ، أن اللجنة تتابع وتراقب بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، منسوب مياه الأمطار المتجمعة في برك الشيخ رضوان وعسقولة وحديقة الصداقة، ولا تزال أوضاعها مستقرة حتى اللحظة.

وواصلت فرق لجنة طوارئ الشتاء في بلدية غزة، معالجة آثار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منذ الليلة الماضية، وعملت على شفط وتصريف مياه الأمطار من المناطق المنخفضة في مختلف أنحاء المدينة.

من جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع منسوب مياه البحر حيث بلغ ارتفاع الامواج قرابة أمتار بفعل الرياح الشديدة.

وتضرر عدد من المنازل بعد خروج مياه البحر عن الشاطئ في منطقة معسكر دير البلح في المحافظة الوسطى، اضافة لتضرر عشرات المنازل جراء الرياح الشديدة والامطار الغزيرة مشيرة الى ان طواقمها العاملة في الميدان تقوم بعملية تقييم عاجلة للأضرار وتقديم الاستجابة السريعة للمواطنين المتضرر.

واشارت الجمعية الى تضرر عشرات المنازل في قطاع غزة وتطايرت اسقف الاسبست والزينقو وانهيار لوحات اعلانية بسبب الرياح الشديدة في المنخفض الجوي العميق الذي يضرب الاراضي الفلسطينية.

من جانبه، قال الدفاع المدني ان طواقمه تعاملت مع عدة حوادث أسفر عنها المنخفض مشير الى ان كافة مهام الإنقاذ كانت معظمها تطاير وسقوط ألواح زينجو دون إصابات.

واشارت الى ان طواقمها الميدانية نفذت 70 مهمة متنوعة ما بين إنقاذ وإطفاء، في جميع محافظات قطاع غزة، خلال المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أنه تم تنفيذ 65 مهمة إنقاذ كان أكثرها تطاير وسقوط ألواح الزينجو جراء الرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض دون وقوع أي إصابات، في حين سيطرت فرق الإطفاء على 5 حرائق نشبت خلال المنخفض كما ازالت فرق الإنقاذ معدات وأسلاك إرسال تطايرت بفعل الرياح الشديدة على سطح برج السوسي في شارع الصناعة غرب غزة.