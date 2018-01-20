عنان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية

أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان ترشحه رسميا في انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

ودعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي، مبيناً أنه قرر الترشح نظراً لتردي أوضاع الشعب المصري التي "قال إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية الإدارة، دون تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تسيير أمور الدولة".

وكان سامي عنان قائدا لقوات الدفاع الجوي قبل أن يتم تعيينه في عهد الرئيس حسني مبارك رئيسا لأركان القوات المسلحة المصرية عام 2005 برتبة فريق، ثم أقاله الرئيس المعزول محمد مرسي في أغسطس 2012.

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي ترفعا منه عن أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة.