لافروف: مقترحنا حول لقاء نتنياهو - عباس في موسكو قائم والأخير لا يمانع

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "المقترح الروسي حول لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يزال على الطاولة، ودون شروط مسبقة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، اليوم الجمعة، "اقترحنا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد لقاء في موسكو دون شروط مسبقة. وهذا الاقتراح لا يزال قائما. وحسبما أفهم فإن الرئيس الفلسطيني على استعداد لمثل هذا اللقاء"، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وتابع: "ستكون لدينا قريبا اتصالات مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية، ونحن نود سماع الفرص المتوفرة للخروج من هذا الوضع الصعب".

كما انتقد لافروف القرار الأميركي تقليص تمويل وكالة "الأونروا"، مشيرا إلى أنه "يقوض الجهود لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ونحن سنتشاور مع كافة البلدان المعنية، وسنرى ما يمكن عمله".