الاحتلال يداهم مخرطة في الخليل ويسلم مواطنين استدعاءات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت مخرطة، وسلمت عدداً من المواطنين بلاغات استدعاء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت مخرطة تعود لعائلة القواسمي مقابل مسجد "الجهاد" في مدينة الخليل، وعبثت في محتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن رأفت شلالدة في بلدة سعير، وسلمته بلاغا استدعاء لمقابلة مخابراتها، علما أنه أسير محرر لم يمض على الإفراج عنه من سجون الاحتلال سوى 3 أشهر.

وسلّمت قوات الاحتلال بلاغا استدعاء للأسير المحرر مصطفى قنيص بعد اقتحام منزله في مخيم عايدة بمدينة بيت لحم.