الطقس: ارتفاع الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع ملموس والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى غائم ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى ان الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائما جزئيا إلى صاف ومغبرا احياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

فيما تتأثر البلاد، يوم الثلاثاء اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وبارداً وماطراً على فترات، حيث تسقط باذن الله، الامطار على مختلف المناطق وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.