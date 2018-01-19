الرئيس "السيسي" يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقرّر إجراؤها للمصريين بالخارج 16 مارس، وداخل مصر 26 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق في أحد فنادق القاهرة، مساء أول أمس الأربعاء، واستمرت لمدة 3 أيام، استعرضت خلالها إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمختصين في شتى المجالات.

وقال السيسي: "اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التي مرت بنا أجد نفسي أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني، أعلن لكم ترشحي لفترة رئاسية جديدة".

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا، تلقى طلبات راغبى الترشّح للرئاسة.