السيد نصر الله: تفجير صيدا بداية خطيرة وكل المؤشرات تدلّ على تورّط "إسرائيل"

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله أنّ كل المؤشرات تؤكد وقوف "إسرائيل" وراء تفجير صيدا الأخير جنوب لبنان والذي أدى إلى إصابة أحد كوادر حماس، واصفاً الخطوة بـ "البداية الخطيرة".

وقال نصر الله خلال حفل تأبيني لشهداء القنيطرة، اليوم الجمعة: "أ تمنّى على الدولة اللبنانية التعامل مع تفجير صيدا إذا ثبت ضلوع إسرائيل على أنه خرق للسيادة وعدوان على البلاد".

وتساءل الأمين العام لحزب الله "هل يصحّ غضّ الطرف عن عمليات القتل الإسرائيلية في لبنان وكيف نتغنّى به بلداً آمناً إذا كان كذلك؟.. تفجير صيدا هو بداية خطيرة وأنا أدقّ ناقوس الخطر وعلى الدولة تحديد تصرفها عند حسم التحقيق".

و تطرق السيد نصر الله في سياق حديثه الى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،معتبراً أنّ الإدارة الأميركية تواصل مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية عبر وقف الدعم لوكالة الأونروا بعد قرار اعتبار القدس عاصمة لــ "إسرائيل".

وفي سياق متصل، قال نصر الله إن هناك أنظمة عربية تضغط على الفلسطينيين من أجل القبول "بالفتات الذي يعرض عليهم."

و رفض نصر الله بالمطلق الهيمنة الأميركية، مؤكداً الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات".

وختم بالقول "سنحمي مقدساتنا وقدسنا ولن نتخلى عن واجبنا".