مشعل: شعبنا ماضٍ على طريق التحرير و العودة

أكّد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، أنّ بطولة شعبنا مستمرة، رغم الدماء والتدمير الصهيوني للمنازل، مشددًا على أنه لا انكسار لشعبنا وأنه ماضٍ على طريق التحرير والعودة.

وقال مشعل، خلال حفل زفاف لأحد أبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة: "رغم الدماء والتدمير الصهيوني لمنازل أبناء شعبنا الفلسطيني إلا أن البطولة مستمرة.. ولا انكسار لشعبنا، وسواء استشهد أحمد نصر جرار، أم لم يستشهد، فهو بطل ورث جينات البطولة عن والده الشهيد رحمه الله".

وأضاف مشعل بحضور العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية مساء أمس الخميس: "في هذه المناسبات من أعراس شعبنا الجميلة تظل فلسطين والقدس حاضرة في القلوب والعقول، متطلعين وعاملين ومضحين على طريق التحرير والعودة، ونقيم يومئذ أعراسنا في ساحات الأقصى بإذن الله".

وختم حديثه بالقول: "ندعو الله أن يحفظ قطر العزيزة من كل سوء مستذكرين ما قدمته للأمة وقضاياها وعلى رأسها قضية فلسطين".