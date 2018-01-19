"عهد التميمي" مثالاً.. تقرير استخباري يكشف رعب الاحتلال من أطفال فلسطين

تلقت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أخيرا، تقريرا سريا عن المخاوف الإسرائيلية من قيام أطفال فلسطينيين بنشر فيديوهات وصور في مواقع التواصل تفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم.

ويبدو أن "حُمى" الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، من قرية النبي صالح، الواقعة شمال غرب رام الله، تؤثر على الاحتلال وقادته، فالوزارة الإسرائيلية عقدت اجتماعا بعد التضامن الكبير عالمياً مع قضية عهد التي يواصل الاحتلال احتجازها بتهمة الاعتداء على جنوده.

وتحذّر شعبة الاستخبارات في وزارة الشؤون الاستراتيجية، في تقريرها السري، الذي نشرته "أخبار الثانية"، عبر القناتين الـ12 والـ13، أمس الخميس، مما زعمت أنه استخدام الفلسطينيين للأطفال، وتوظيفهم في حملات دعائية.

وخلصت شعبة الاستخبارات في تقريرها إلى استنتاجين مركزيين، الأول عام، بحيث اعتبرت أن عهد التميمي تحولت إلى رمز في صفوف المنظمات الفلسطينية والمنظمات الفاعلة في إطار حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

أما الاستنتاج الثاني، فيتركز على أطفال يتوقع أن يسيروا على خطى عهد التميمي. وذكر التقرير بالاسم جنى جهاد، البالغة من العمر (11 عاماً)، وتنتمي إلى قرية عهد نفسها.

واستعرض التقرير الاستخباراتي تفاصيل كثيرة عن الطفلة جنى، حيث أشار إلى أنها "تقوم منذ أربع سنوات بتوثيق عن قرب لعمليات مقاومتها للجيش الإسرائيلي، وتتحدث عن نفسها من خلال مقاطع فيديو ترفعها عبر الإنترنت وهي أصغر صحافية في العالم. تتحدث الإنكليزية، شكلها الخارجي بملامح أوروبية - أميركية، وقد اعتادت على تحدي الجنود والصراخ بوجوههم".