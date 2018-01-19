طواقم الدفاع المدني تنفذ 37 مهمة خلال المنخفض الجوي

نفذت طواقم الدفاع المدني الميدانية 37 مهمة متنوعة ما بين إنقاذ وإطفاء، في جميع محافظات قطاع غزة، خلال المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أن تم تنفيذ 33 مهمة انقاذ كان أكثرها تطاير وسقوط ألواح الزينجو جراء الرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض دون وقوع أي إصابات، في حين سيطرت فرق الإطفاء على 4 حرائق نشبت خلال المنخفض.

وذكر التقرير أن تم تنفيذ 10 مهمات إنقاذ وإطفاء في محافظة غزة، و6 مهمات إنقاذ في محافظة الوسطى و 13 مهمة إنقاذ وإطفاء في خانيونس، بالإضافة إلى 8 مهمات في محافظة رفح.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن طواقمه الميدانية أنهت كافة استعداداته لاستقبال المنخفض الجوي، واستنفرت جميع الطواقم للتعامل مع أي حدث طارئ.