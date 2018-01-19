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رفضاً لقرار ترامب بشأن القدس

غزة: إصابة 8 مواطنين في مواجهات "جمعة الغضب السابعة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:41 - 19 يناير 2018
مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال شرق غزة 1.jpg مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال شرق غزة 1.jpg
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال في مواجهات على حدود قطاع غزة، و ذلك في جمعة الغضب السابعة احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لـ "اسرائيل".

و وفقاً للوزارة، فقد أصيب مواطنين شرق مدينة غزة، بينما أصيب ستة آخرين شرق جباليا شمال غزة.

وأفاد مراسلنا، أن شبان واجهوا جيش الاحتلال قرب المنطقة الحدودية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة، وفي المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع"، وشرق مدينة غزة.

ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، فيما ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

يأتي ذلك بعد مسيرة جماهير فلسطينية حاشدة انطلقت بعد ظهر اليوم، تلبية لدعوة حركة الجهاد الإسلامي نصرة للقدس ورفضاً للقرار الأمريكي بشأن القدس، و ذلك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشارك في المسيرة حشد كبير من قادة وقيادات وكوادر الحركة، مرددين شعارات نصرة القدس ورفض القرار الأمريكي.

وأفاد مراسلنا، أنه ورغم أجواء الطقس الباردة والامطار إلا أن المئات من عناصر حركة الجهاد الإسلامي وأبناء الشعب شاركوا في المسيرة بفعالية كبيرة.

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