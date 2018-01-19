20 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

قال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 20 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى اليوم، وتأدية صلاة الجمعة فيه.

وقد أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة هناك، رغم ما تشهده "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية منذ ليل الخميس- الجمعة، من عاصفة رياح وأمطار قوية ضربت البلاد، تسببت بعدد من حوادث السير والأضرار المادية.

وقالت دائرة الأوقاف إن شرطة الاحتلال سمحت الأربعاء، للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية علنية في باحات المسجد الأقصى، بشكل "غير مسبوق"، كما منعت الثلاثاء الماضي، أعمال الترميم في المسجد ومرافقه.

وتشن "إسرائيل" حملة غير مسبوقة ضد المسجد الأقصى، ودائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عنه، كما تقول الأخيرة.