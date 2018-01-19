أوتشا: الاحتلال قتل 4 فلسطينيين و أصاب 269 خلال أسبوعين

قتلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين وأصابت 269 آخرين خلال النصف الأول من كانون ثاني/ يناير الجاري، بحسب ما وثّقه تقرير أممي.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء؛ ثلاثة فتية فلسطينيين قضوا برصاص القوات الإسرائيلية قرب السياج الحدودي في قطاع غزة، وفي بلدتي عراق بورين (قضاء نابلس) ودير نظام (قضاء رام الله)، بالإضافة إلى شاب عشريني استشهد خلال مواجهات اندلعت في بلدة جيوس (قضاء قلقيلية).

وأشار التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين 2 - 15 كانون ثاني/ يناير 2018، إلى أن قوات الاحتلال أصابت ما مجموعه 269 فلسطينيا؛ من بينهم 83 طفلا، خلال قمعها مواجهات شعبية باستخدام أعيرة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع.

واندلعت مواجهات في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن إصابة 67 فلسطينيا، فيما توزعت بقية الإصابات وعددها 202 على المواجهات التي شهدتها قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفي ملف الاعتقالات، وثّق تقرير "أوتشا" تنفيذ الاحتلال لـ 176 عملية دهم واعتقال وتفتيش في مختلف أنحاء الضفة الغربية، انتهت باعتقال 261 مواطنا فلسطينيا؛ من بينهم 22 طفلا على الأقل.

وحول اعتداءات المستوطنين، رصدت الهيئة الأممية إقدام مستوطني "يتسهار" و"ألون موريه" و"حفات جلعاد" المقامة على أراضي قرى نابلس، بتنفيذ اعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين؛ تضمّنت جرح عدد منهم وإتلاف ما لا يقل عن 115 شجرة مثمرة، فضلا عن إلحاق الضرر بأربع مركبات فلسطينية.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مزارعين وصيادين فلسطينيين 13 مرة، ما أدى إلى إصابة خمسة صيادي أسماك واعتقال ثمانية آخرين؛ من بينهم طفلان، بالإضافة إلى مصادرة ثلاثة قوارب.