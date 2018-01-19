إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق جباليا

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، شمال قطاع غزة خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، قرب السياج الحدودي الفاصل، بين قطاع غزة وإسرائيل، للجمعة السابعة على التوالي، في إطار الرفض والاحتجاج على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأفاد مراسلنا، أن شبان واجهوا جيش الاحتلال قرب المنطقة الحدودية لبلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، وفي المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع".

ورشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة، فيما ردت عليهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".