حماس تثمن ما قامت به عائلة برهوم في رفح

باركت حركة حماس في رفح ما قامت به عائلة الشهداء والمجاهدين (عائلة برهوم) من قصاص بحق المجرم الذي ساهم في وصول الاحتلال للقادة القسام الثلاثة برهوم والعطار وأبو شمالة في عدوان 2014.

وقالت الحركة في بيان لها، إن ما قامت به عائلة برهوم إنما يدل على أصالتها وعمق انتمائها لمشروع المقاومة لتضرب بذلك مثلاً رائعا في الانتصار للدين والوطن.

ووجهت الحركة التحية لهذه العائلة المجاهدة التي احتضنت قادة المقاومة وقدمت في سبيل ذلك الغالي والنفيس من دماء أبنائها وبيوتها وأموالها.

يشار إلى أن عائلة برهون تبرأت صباح اليوم من أحمد برهوم، وقامت بإعدامه بعد ثبوت إدانته بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي.