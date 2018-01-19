هآرتس: قطر تتقرب من أمريكا عبر شخصيات "إسرائيلية"

كشفت صحيفة هآارتس العبرية أن قطر تحاول الاقتراب من الولايات المتحدة عبر جهود تبذلها أيضا من خلال شخصيات "إسرائيلية"، وأوضحت أن قطر توجهت لشخصيات "إسرائيلية" بارزة واستأجرت خدماتهم الاستشارية إلا أن خبراء يشككون في الخطوة القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي "الإسرائيلي" الون درشوبيتس المعروف بدعمه لإسرائيل كتب عدة مرات في الصحافة الأمريكية عدة مقالات كان آخره مقال نشره له موقع The Hill الأمريكي يدافع فيه عن قطر التي تتهمها "إسرائيل" ودول الخليج بدعم حركة حماس ومنظمات إسلامية أخرى.

وقال المحامي الون الاسبوع الماضي قمت بزيارة قطر بدعوة وتمويل الزيارة من قبل الأمير القطري.