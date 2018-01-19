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هآرتس: قطر تتقرب من أمريكا عبر شخصيات "إسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:56 - 19 يناير 2018
قطر تحاول التقرب من واشنطن عن طريق شخصيات اسرائيلية قطر تحاول التقرب من واشنطن عن طريق شخصيات اسرائيلية
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كشفت صحيفة هآارتس العبرية أن قطر تحاول الاقتراب من الولايات المتحدة عبر جهود تبذلها أيضا من خلال شخصيات "إسرائيلية"، وأوضحت أن قطر توجهت لشخصيات "إسرائيلية" بارزة واستأجرت خدماتهم الاستشارية إلا أن خبراء يشككون في الخطوة القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي "الإسرائيلي" الون درشوبيتس المعروف بدعمه لإسرائيل كتب عدة مرات في الصحافة الأمريكية عدة مقالات كان آخره مقال نشره له موقع The Hill الأمريكي يدافع فيه عن قطر التي تتهمها "إسرائيل" ودول الخليج بدعم حركة حماس ومنظمات إسلامية أخرى.

وقال المحامي الون الاسبوع الماضي قمت بزيارة قطر بدعوة وتمويل الزيارة من قبل الأمير القطري.

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