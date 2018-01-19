كأس أسبانيا: ريال مدريد يعود بالفوز من ليغانيس

عاد ريال مدريد بالفوز 1-صفر من ملعب جاره ليغانيس في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس أسبانيا لكرة القدم مساء الخميس.

وسجل هدف المباراة الوحيد ماركو أسينسيو في الدقيقة الأخيرة بتسديدة على الطاير من مسافة قريبة مستغلا كرة عرضية من الجهة اليسرى.

وخاض فريق العاصمة الأسبانية اللقاء بتشكيلة من الصف الثاني غاب عنها أبرز نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل.

وأشرك المدرب زين الدين زيدان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بعد تراجع أداء فريقه في الآونة الأخيرة، مجموعة جلها من الوجوه الشابة أبرزها بالإضافة إلى أسينسيو، وبورخا مايورال وداني سيبايوس وثيو هرنانديز.

ويعاني ريال مدريد في الدوري المحلي حيث يتخلف بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة.

وكان هذا الدور شهد خسارة برشلونة أمام جاره إسبانيول صفر-1 في مباراة أضاع فيها نجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء.

والخسارة كانت الأولى للفريق الكاتالوني هذا الموسم في مختلف المسابقات.

يذكر أن مباريات الإياب في هذا الدور تقام منتصف الأسبوع المقبل.