نيويورك تايمز: ترامب يعمل بأسرع وقت لنقل السفارة العام القادم

أفاد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب يعمل أسرع مما كان متوقع لنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة في العام القادم 2019.

وحسب التقارير، فإن ترامب سيعمل على تحويل مقر القنصلية الامريكية في القدس إلى مقر للسفارة، سينقل مكتب السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان إلى مبنى القنصلية في حي "أرنونا" في القدس إلى حين بناء السفارة الجديدة في داخل المدينة خلال عدة سنوات.

جاء ذلك بعد تصريحات عشوائية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول موعد نقل السفارة، نفاها ترامب ذاته بأنها ليست خلال عام.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن المسؤول الكبير أن نقل السفارة لن يتم في السنوات القريبة، لكن السفير وطاقمه سينتقلون للعمل في القدس العام القادم 2019.