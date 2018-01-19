الاحتلال يقتحم حزما ويغلق مدخلها

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، جميع المداخل المؤدية إلى بلدة حزما، شرق مدينة القدس المحتلة، ونصبت المكعبات الاسمنتية على المدخلين الرئيسيين، لتحاصر البلدة بشكل كامل.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات الموجودة عند المدخل الرئيسي للبلدة على إغلاق محلاتهم، تحت قوة السلاح.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في أعقاب إغلاق مداخل البلدة، ومحاصرتها، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت نحو الشبان، الذين أمطروا الجنود بحجارتهم وبالزجاجات الحارقة.