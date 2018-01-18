برشلونة يربط بيكيه بنصف مليار يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس تجديد التعاقد مع جيرارد بيكيه صخرة دفاع البلوغرانا لغاية عام 2022، مع إضافة شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وأفاد النادي عبر موقعه الإلكتروني، بأنه توصل لاتفاق تجديد مع لاعبه ونجمه الإسباني جيرارد بيكيه لغاية 30 يونيو/حزيران 2022.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن النادي الكتالوني أدرج شرطا جزائيا خياليا بقيمة 500 مليون يورو للحفاظ على اللاعب حتى نهاية عقده.

وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن موعد الفعالية الرسمية لتوقيع العقد الجديد.

يذكر أن بيكيه بدأ مسيرته الرياضية في برشلونة عام 1997 عندما كان في العاشرة من عمره، وتأهل في صفوف الناشئين، وفي 2004 انتقل إلى مانشستر يونايتد الذي أعاره إلى ريال سرقسطة في موسم 2006-2007.

وفي صيف 2008 عاد بيكيه إلى برشلونة الذي كان يدربه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا.

ومع برشلونة توّج بيكيه بـ25 لقبا، إذ فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبالليغا 6 مرات وبكأس الملك في 5 مناسبات، وبالسوبر الإسباني 5 مرات وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات وبمونديال الأندية ثلاث مرات.

وخاض بيكيه 422 مباراة مع برشلونة وسجل 37 هدفا، وخلال هذا الموسم لعب 25 مباراة أحرز فيها هدفين.