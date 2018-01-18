سانشيز سيصبح الأعلى راتبا في إنجلترا

سيصبح المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانسيز الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حال انتقاله من أرسنال إلى مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس.

وأشارت صحيفتا "ديلي تلغراف" و"ذا صن" إلى أن سانشيز (29 عاما) سينال بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد راتبا أسبوعيا بين 450 و560 ألف يورو قبل الضرائب.

وأوضحت دايلي تلغراف أن يونايتد عرض على سانشسيز عقدا لأربع سنوات ونصف السنة، وقدرت الصفقة مع أرسنال بـ 30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو)، لكن "ذا صن" اعتبرت أن أرسنال يمكن أن يرفض انتقال اللاعب في حال عدم إيجاد البديل.

وأكد الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال في مؤتمر صحافي الخميس أن الصفقة ستنجز على الأرجح بقوله "عملت في الانتقالات لمدة 30 عاما وعلى الأرجح هذه الصفقة ستحصل في أي لحظة".

وتابع "لكن بما أنه لم يعلن عن إنجازها فإنه يجب أن تتقبلوا عدم حصولها، فهذا النوع من الأمور ليس مضمونا".

وأشار فينغر إلى أن صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل لن يغادر الفريق.

وطرحت فكرة مبادلة سانشيز بالأرميني هنريك مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأعلن مينو رايولا وكيل أعمال مخيتاريان الثلاثاء إن انتقال سانشيز من أرسنال إلى يونايتد مرتبط بعبور موكله إلى الضفة الأخرى.