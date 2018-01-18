الجهاد تهنئ القيادي "المدلل" بالإفراج عن نجله من معتقلات الاحتلال

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالتهنئة القلبية الحارة من الأخ القيادي في الحركة أحمد المدلل "ابو طارق"، بمناسبة الإفراج عن نجله الاخ المجاهد طارق بعد اعتقال دام 14 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني عن الأسير المجاهد طارق أحمد خليل المدلل (32 عاماً) من مدينة رفح بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

يشار إلى ان الأسير المدلل اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على معبر رفح الحدودي مع مصر الشقيقة، حيث كانت تسيطر على المعبر قوات الاحتلال الصهيوني آنذاك، وذلك بتاريخ 19/01/2004م، أثناء توجهه لدراسة الهندسة في دولة الجزائر. ووجهت النيابة العسكرية الصهيونية للأسير المدلل عدة تهم، من بينها، الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني وتجنيد عناصر لصفوف الجهاد الإسلامي، وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً، وولد بتاريخ 29/10/1985م، وهو أعزب.