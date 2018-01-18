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الثلاثاء المقبل

التنمية الاجتماعية: صرف 1800 شيكل للأسر الفقيرة بغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:22 - 18 يناير 2018
عملة الشيكل عملة الشيكل
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعة مالية لعدد من الأسر المسجلة لدى الوزارة ومصنفة تحت خط الفقر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، بالتزامن مع صرف المخصصات المالية المعتادة لمستفيدي الوزارة "شيكات الشؤون".

وقالت مدير عام برنامج الفقر بالوزارة ثناء الخزندار: إنه تقرر صرف مبلغ 1800 شيكل يوم الثلاثاء لـ 4805 أسرة مسجلة في الوزارة بقطاع غزة، مضيفةً أن المبلغ سيدفع لمرة واحده فقط.

وأوضحت أن المستفيدين سيكونوا من ضمن المسجلين على قوائم الانتظار لدى الوزارة ومرشحين للصرف والدمج ضمن القوائم، وهي أسر تحت خط الفقر الشديد.

وبخصوص شيكات الشؤون التي ستصرف يوم الثلاثاء المقبل، أوضحت الخزندار أن عدد المنتفعين سيبلغ 76865 منتفع، بمبلغ إجمالي قدره 100037031 شيكل.

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