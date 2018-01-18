الليلة عاصفة ماطرة ورياح عاتية

قال الراصد الجوي قصي الحلايقة، إن جبهة هوائية باردة جداً وعالية الفعالية ستعبر البلاد مساء اليوم الخميس، وعليه، يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض.

وفي التفاصيل، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة خلال ساعات نهار اليوم الخميس، ويحتمل تساقط زخات من المطر في شمال البلاد، ومع ساعات الظهيرة، تزداد سرعة الرياح تدريجياً، تكون مُثيرة للغبار والأتربة في بعض المناطق

وفي ساعات المساء والليل، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق، مُرفق بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة، وتعبر البلاد جبهة هوائية عالية الفعالية تدريجياً.

وعليه، ينتظم تساقط الأمطار بغزارة في شمال البلاد مع ساعات المساء الاولى، تمتد إلى المنطقة الوسطى ولاحقاً الجنوبية، ويتحول الطقس الى عاصف، وتهب رياح عاتية بهبات تلامس حدود 100 كم/ ساعة.

وفي ساعات بعد مُنتصف الليل، تزداد فرص تساقط الثلوج فوق قمم جبال شمال فلسطين، في الجليل الاعلى وصفد، ويصبح الطقس شديد البرودة.

وفي يوم الجمعة، يسود طقس ماطر عاصف في أغلب المناطق، وذلك خلال ساعات الفجر والصباح، في ذات الوقت، تصبح الفرصة مُهياة لتساقط ثلوج خفيفة فوق قمم المنطقة الوسطى العالية.

ويتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً مع ساعات بعد الظهر، ويبتعد المنخفض بشكل سريع ليلاً، بحيث تتحول السماء الى صافية، وترتفع نسب تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق.

وفي يوم غدٍ السبت، يسود طقس بارد جداً صباحاً وبارد خلال ساعات النهار، مع ظهور كميات من السحب، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها العامة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد، ويكون الطقس بارداً نسبياً وغالباً غائم بسحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وفي يوم الاثنين المقبل، يطرا انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً، وفي ساعات الليل تتأثر المنطقة بكتلة هوائية باردة رطبة، حيث يتجدد تساقط الأمطار في ساعات الليل في شمال البلاد.

وتتأثر المنطقة بمنخفض جوي يوم الثلاثاء، ويتحول الطقس الى ماطر في مختلف المناطق، وتهب رياح قوية.