مجلس الشباب يعلن عن مسابقة أفضل "هاشتاغ" للتضامن مع القدس

أعلنت اللجنة الإعلامية في مجلس الشباب التابع لتيار الإصلاح في حركة فتح، عن انطلاق مسابقة أفضل "هاشتاغ" للتضامن مع القدس، التي تتعرض لهجمات تهويدية ومخططات استيطانية "إسرائيلية" غير مسبوقة بعد قرار "ترامب" المتهور.

وبين مجلس الشباب أن المسابقة مخصصة للفرق الشبابية المبدعة والفاعلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني الواسع، من مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال المجلس أن الإعلام يعد سلاحاً فعالاً في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وقد جاءت هذه المسابقة لتفعيل الدور الإعلامي لشباب فلسطين في نصرة قضية القدس.

وشكلت اللجنة الإعلامية في مجلس الشباب وحدة إعلامية متخصصة في الإعلام الاجتماعي حيث ستتولى التنظيم والإشراف على المسابقة ومتابعة تفاصيلها.

وأنشأت وحدة الإعلام الاجتماعي نموذجا إلكترونيا يسمح للراغبين بالمشاركة بتسجيل بياناتهم اضغط هنا

وبعد عملية التسجيل والالتحاق بالمسابقة سيتم التواصل مع الفرق الشبابية المشاركة لإطلاعهم على مجريات سير المسابقة وآليات التنفيذ والمحتوى الإلكتروني المطلوب إنجازه.

ونوه المجلس أن عملية إطلاق "الهاشتاغ"، وتقييم الفرق المشاركة سيتم من خلال فعالية مميزة ينظمها المجلس، وسيتم خلالها الاعلان عن الفرق الفائزة بالسابقة وتسليمها جوائز قيمة تقديرا لجهودها في تحقيق نتائج مميزة في مسابقة أفضل "هاشتاغ" للقدس.

وفي سياق منفصل نفذ مجلس الشباب في المحافظة الوسطي يوم حلاقة مجاني للأشبال والاطفال وذلك ضمن مبادرات دورية للتخفيف عن معانة شعبنا.

وتوزعت أماكن صالونان الحلاقة في أربع مناطق هي دير البلح والنصيرات والمغازي والبريج في المحافظة الوسطي.

ولفت وسيم الفليت منسق مجلس الشباب في المحافظة الوسطي إلي أن هذة الفعالية تأتي ضمن برنامج أعده المجلس للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وذلك مع اقتراب عودة التلاميذ لمدراسهم ولمساعدة اهاليهم في ظل الحصار الجائر الذي يتعرض له قطاع غزة.

ويذكر أن مجلس الشباب في وقت سابق من هدا الشهر، قام بتجهيز غرفة خاصة للمعاقين في مدرسة الجزائر في دير البلح.