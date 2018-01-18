جيش الاحتلال: العملية العسكرية في جنين مستمرة للبحث عن مسلحين

أكد الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الخميس، أن عملية الجيش في مدينة جنين المحتلة شمال الضفة الغربية لم تنتهي بعد ولا زالت مستمرة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان نشرته القناة الثانية "الإسرائيلية"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال لا زالت تبحث عن مسلحين فلسطينيين.

وأشار إلى أن قواته تعرضت خلال اقتحام جنين ليلة أمس الأربعاء لإطلاق نار وعبوات ناسفه وزجاجات حارقة وحجارة دون وقوع إصابات وفقاً لمزاعمهم.

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" افغدور ليبرمان اعترف مساء الخميس، بفشل العملية العسكرية التي نفذتها قوات خاصة "إسرائيلية" الليلة الماضية في مخيم جنين بتحقيق الهدف المحدد لها.

وأوضح ليبرمان في تصريحات لموقع واللا نيوز العبري، بأن الشهيد الفلسطيني هو أحمد إسماعيل جرار وهو ابن عم أحمد نصر جرار المستهدف في العملية.

وقال: "إن وزارة الحرب ستشكل لجنة تحقيق لدراسة كل جوانب العملية.

يذكر أن قوات خاصة "إسرائيلية" بمشاركة من الشاباك الإسرائيلي اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مدينة جنين وحاصرت منزل المواطن أحمد نصر جرار ووقعت في كمين محكم مع مجموعة من المقاومين ما أدى لاشتباك مسلح عنيف استمر عدة ساعات متواصلة قبل أن تعلن عن استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين وإصابة جنديين "إسرائيليين" وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

وادعى جيش الاحتلال أن العملية كانت تهدف لقتل أو اعتقال المواطن أحمد نصر جرار المسؤول وفقاً لقولهم عن عملية إطلاق النار جنوب نابلس والتي أدت لمقتل حاخام "إسرائيلي" قبل عدة أيام إلا أن الشهيد الذي أعلنت عنه تبين أنه ابن عمه أحمد إسماعيل جرار وبذلك فشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه.