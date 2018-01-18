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للأسبوع السابع على التوالي

الجهاد الإسلامي تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرة جمعة الغضب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:56 - 18 يناير 2018
مسيرة للجهاد الإسلامي في غزة مسيرة للجهاد الإسلامي في غزة
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دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في مسيرة جمعة الغضب للأسبوع السابع على التوالي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأوضحت الحركة في بيانها، أن المسيرات الحاشدة ستنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة من كافة مساجد مدينة غزة تحت عنوان "نصرة للقدس والمسجد الأقصى" لتستقر المسيرة على مفترق الشجاعية.

وكان ترامب أعلن بتاريخ (6/10/2017) القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، الأمر الذي دفع الشعوب العربية والإسلامية في كافة دول العالم للاحتجاج على قرار ترامب الذي عارضته الأمم المتحدة بإجماع دولي.

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