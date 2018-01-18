ليبرمان يعترف: عملية جنين الليلة فشلت في تحقيق الهدف

اعترف وزير الحرب "الإسرائيلي" افغدور ليبرمان مساء اليوم الخميس، بفشل العملية العسكرية التي نفذتها قوات خاصة "إسرائيلية" الليلة الماضية في مخيم جنين بتحقيق الهدف المحدد لها.

وأوضح ليبرمان في تصريحات لموقع واللا نيوز العبري، بأن الشهيد الفلسطيني هو أحمد إسماعيل جرار وهو ابن عم أحمد نصر جرار المستهدف في العملية.

وقال: "إن وزارة الحرب ستشكل لجنة تحقيق لدراسة كل جوانب العملية.

وأضاف أن "الأمن الإسرائيلي تمكن من معرفة كامل أسماء المنفذين إلا أن صورة ما جرى الليلة الماضية بمدينة جنين لا زال غير واضح".

وأشار ليبرمانإلى أن "خلية جنين لم تكن خلية فردية بل خلية منظمة"، متوعدًا بالوصول إلى كامل عناصرها، وذلك في إشارة إلى فشل الجيش في الوصول إلى كامل المنفذين.

وكانت قوات خاصة "إسرائيلية" بمشاركة من الشاباك الإسرائيلي اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مدينة جنين وحاصرت منزل المواطن أحمد نصر جرار ووقعت في كمين محكم مع مجموعة من المقاومين ما أدى لاشتباك مسلح عنيف استمر عدة ساعات متواصلة قبل أن تعلن عن استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين وإصابة جنديين "إسرائيليين" وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.

وادعى جيش الاحتلال أن العملية كانت تهدف لقتل أو اعتقال المواطن أحمد نصر جرار المسؤول وفقاً لقولهم عن عملية إطلاق النار جنوب نابلس والتي أدت لمقتل حاخام "إسرائيلي" قبل عدة أيام.