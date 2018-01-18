دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تكرمان الفائزات بـ"مسابقة القدس القرآنية" في غزة

كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية مساء الأربعاء، كافة الفائزات بـ"مسابقة القدس القرآنية" في حفظ القرآن الكريم.

وعُقدت المسابقة بين الفترة من (شهر أكتوبر إلى شهر نوفمبر لعام 2017) بمشاركة أكثر من 400 طالبة، وكانت المسابقة عبارة عن حفظ 20 جزأً أو15 جزأً من كتاب الله عز وجل أو أقل من ذلك، علماً بأن الفائزات في المسابقة نحو 300 طالبة بتقدير ممتاز.

وحصد "مسجد الفضيلة" المرتبة الأولى على مساجد المحافظة من حيث الأداء والاتقان والحضور.

كما عُقدت المسابقة في وقت حساس تمر به مدينة القدس المحتلة خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لـ"إسرائيل" فكان لابد من إطلاق اسم "القدس" على المسابقة كرسالة مهمة إلى أبناءنا وبناتنا لأن تبقى القدس في قلوبهم وفي أذهانهم ففيها المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر آية من القرآن الكريم ويجب المحافظة على القدس عاصمتنا الأبدية واستذكارها في كل وقت وحين.

وحضر حفل التكريم رئيس جمعية اقرأ الخيرية الشيخ عبد الفتاح حجاج، ومسؤول العمل النسائي نضال رحيم، ومسؤول اللجنة الدعوية في محافظة غزة الشيخ رامز الحلبي، بمشاركة واسعة من الأخوات في كافة مساجد محافظة غزة.

وبدأ الحفل التكريم بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم قصيدة عن "القدس المحتلة".

الشيخ عبد الفتاح حجاج أكد أن القدس تحتاج منا أكثر من أن نسمي مسابقتنا باسمها فهي تستحق أن نقدم دماءنا وأشلاءنا وأرواحنا وفلذات أكبادنا فهي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وشدد على أن الجيل المطبق والحافظ لكتاب الله عز وجل، سيكون له كلمة الفصل في معركة تحرير المسجد الأقصى المبارك؛ فمهما كانت الهجمة العنجهية والعنصرية الأمريكية والإسرائيلية فإننا سنصلي خلف جيلٍ داوم على تلاوة وحفظ كتاب الله عز وجل.

واستذكر الشيخ حجاج ما قالته ذكرته "الإسرائيلية" الثانية، بالقول: قبل 25 عاماً نظمنا مخيماً دعوياً في ملعب اتحاد الشجاعية وقالت حينها القناة "الإسرائيلية" هناك خطورة كبيرة جداً على "إسرائيل" من جيل القرآن الذي يتم اعداده".

وأشار إلى أن الجمعية واللجنة الدعوية ينتسب إليهما أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وخرجت منهم أكثر من ألفي طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم.

من جهته قال مسؤول اللجنة الدعوية في محافظة غزة رامز الحلبي: "هناك مهمة كبيرة وعظيمة ملقاة على كاهل نسائنا لإعداد جيل قرآني قادر على تحرير المسجد الأقصى المبارك، وللتمسك بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعا الحلبي، النساء الفلسطينيات للاقتداء بسيرة سيدات نساء الإسلام وخاصة فاطمة بنت النبي وزوجته خديجة للحفاظ على الدين الإسلامي، مشيراً إلى أن الأم الفلسطينية المسلمة تمضي في طريق التحرير.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزات في مشهد بهيج، كما تم تكريم المشرفات في كافة المساجد لدورهن في إنجاح المسابقة.















