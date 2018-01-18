القيادي الزهار: المقاومة في الضفة قادر على إيلام المحتل بشرط

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية قادرة على توجيه ضربات مؤلمة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" بشرط أن تكون البيئة في الضفة نظيفة.

وأوضح الزهار في تصريحات لـ"فضائية فلسطين اليوم"، مساء الخميس، أن المقاومة لا تستطيع أن تعمل في ظل بيئة غير نظيفة تتعامل مع العدو خاصة وأن أجهزة الأمن التابعة للسلطة تُبلغ العدو بكافة تحركات المقاومين وأماكن تواجدهم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو الذي يحمي المقاومة ورجالاتها داعياً الشعب والعائلات الفلسطينية لدفع أبنائهم العاملين في أجهزة أمن السلطة لترك أجهزتهم وينحازوا لخيار المقاومة المسلحة في وجه المحتل الإسرائيلي.

وبين أن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الأمثل الذي تستخدمه كافة الشعوب التي تبحث عن التحرر من المحتل، وأن خيار المفاوضات هو أخر خيار يمكن التفكير فيه قائلاً: "عندما تحقق المقاومة المسلحة واقعاً جديداً كان يلجأ المحتل للتفاوض أما عند أجهزة السلطة فهو العكس تماماً فالمفاوضات هي الخيار الأول والأوحد في عقولهم".

وأضاف: كافة الأمور التي تدور من حولنا تؤكد بأننا نسير تجاه معركة وعد الأخرة وهي دخول المسجد الأقصى محرراً من الاحتلال وأعوانه".