هنية: الشعب الفلسطيني كافة يثمن مواقف إيران ودعمها للمقاومة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيّة أن كل الشعب الفلسطيني يثمّن مواقف إيران حول القضية الفلسطينية ودعم المقاومة.

وقال هنيّة في رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي إن "أميركا وبعض الحكام المهزومين بصدد القضاء على القضية الفلسطينية والمقاومة أمام الكيان المحتل"، مضيفاً أن "عملية اجهاض المؤامرة ضد فلسطين ستكون من خلال انتفاضة شعبية عارمة داخل الضفة الغربية والقدس،وحماس ستدعم ذلك".

وشدد هنيّة قائلاً "سنجهض مؤامرة طاغوت العصر ترامب، وحكّام النفاق في العواصم البعيدة والقريبة المتمثلة بالقضاء على قضية فلسطين". ولفت إلى دور المرشد في توجيه القيادات داخل إيران، فأكد "لدي إيمان عميق بدوركم الكبير في توجيه القيادات المؤمنة داخل الجمهورية الإسلامية لمواجهة مشروع القضاء على القضية الفلسطينية".

وتابع هنيّة "من دون شك فإن إيران وبتوجيهاتكم عززت وستواصل تعزيز قوة المجاهدين والمقاومة في فلسطين".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أشار إلى أن "المؤامرات كانت واضحة من البداية، لكن في الأشهر الأخيرة وخلال مؤتمر الرياض وتصريحات ترامب التي وصف فيها إيران وحزب الله وحماس بالأعداء، اتضحت هذه الحقيقة أكثر من السابق".