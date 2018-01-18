الأسيران طارق المدلل ومحمود أبو عاصي يتنسمان عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسيرين المجاهدين طارق أحمد خليل المدلل (32 عاماً) من مدينة رفح، ومحمود جميل حسن أبو عاصي (21 عاماً) من مدينة خانيونس، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

وأضحت مهجة القدس، أن الأسير طارق المدلل اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على معبر رفح الحدودي مع مصر الشقيقة، حيث كانت تسيطر على المعبر قوات الاحتلال الصهيوني آنذاك، وذلك بتاريخ 19/01/2004م، أثناء توجهه لدراسة الهندسة في دولة الجزائر. ووجهت النيابة العسكرية الصهيونية للأسير المدلل عدة تهم، من بينها، الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في نشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني وتجنيد عناصر لصفوف الجهاد الإسلامي، وأصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة أربعة عشر عاماً، وولد بتاريخ 29/10/1985م، وهو أعزب، وهو نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، وهو الأكبر بين أشقائه، وأمضى مدة اعتقاله كاملةً.

كما أوضحت المؤسسة، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير محمود أبو عاصي بتاريخ 10/09/2015م، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة تسعة وعشرون شهراً، بتهمة مشاركته في نشاطات ضد قوات الاحتلال. وهو أعزب، ومن مواليد 05/01/1996م. وأفرج عن الأسيرين طارق المدلل ومحمود أبو عاصي من سجن نفحة.

من جهتها تتقدم مؤسسة مهجة القدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسيرين المحررين طارق المدلل ومحمود أبو عاصي وعائلاتهم؛ بمناسبة تحررهما من سجون الاحتلال الصهيوني؛ متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال.