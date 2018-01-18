في مسابقة الأولى من نوعها: تتويج أنهار بدوان أميرة الصحة بفلسطين

تُوجت الشابة أنهار بدوان أميرة للصحة في فلسطين اليوم الخميس، في المسابقة التي نظمها مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية، يوم غدٍ الخميس، وهو الحدث الأول في فلسطين.

وقد حازت الشابة بدوان على المركز الأول بعد أن خسرت 18 كيلو في غضون 3 شهور مدة المسابقة، فيما نالت حنين صيد ومريم ياسين وجمانة هشيم من سكان القدس على المراكز الثانية والثالثة والثالثة مكرر بالتوالي.

وأكد الطبيب الصيدلاني واختصاصي التغذية العلاجية ومدير المركز د. محمود الشيخ على، أن مسابقة أميرة الصحة بفلسطين 2017، شاركت فيها 7000 امرأة ورجل حيث جرى اختيار 1400 منهم، حيث كانت المشاركات من كافة أنحاء الوطن الضفة المحتلة وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، والقدس المحتلة.

وأوضح الشيخ علي، أن المسابقة أطلقت منذ ثلاثة شهور، لتشجيع النساء للتخلص من السمنة والأمراض الناجمة عنها، لتؤكد على أن الشعب الفلسطيني يحب الحياة ولكن بكرامة.

وأعرب عن شكره لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، ومؤسسة امرأة لامرأة السويدية التي مولت المسابقة.

وأكد د. الشيخ علي، أن المسابقة جاء كتحدي حقيقي أمام كل الصعوبات التي يمر بها الشعب الفلسطيني عامةً، وقطاع غزة خاصةً الذي يعيش حصاراً فتزداد فيه المعاناة، كما أن المسابقة شكلت صموداً يصنع المعجزات ويحارب المستحيل.

واعتبر د. الشيخ علي، أن المسابقة أكدت على أن غزة أكبر من أي مؤامرة وهي واحدة واحدة من بحرها إلى نهرها بعاصمتها الأبدية القدس.

من جهته، أشاد أكرم أبو طه مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، بهذه المسابقة التي تنظم لأول مرة في فلسطين، حيث تستحق فيه المرأة الفلسطينية التي كافحت لتحصل على هذا اللقب.

وأكد أبو طه، على أهمية المسابقة التي تشكل نقلة نوعية في تاريخ فلسطين، وإنجاز للنساء الماجدات في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، مشيداً بتشابك وشراكة مؤسسات المجتمع المدني.

















































