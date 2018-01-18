ماهي وحدة "يمام" التي واجهت ليلة عصيبة في جنين؟

ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن وحدة يمام "الإسرائيلية" الخاصة التابعة لحرس الحدود الإسرائيلي مرت بليلة قاسية في احداث جنين يوم أمس.

وأوضحت القناة، أن اثنين من عناصر الوحدة أصيبا بجراح، أحدهم وصفت بالخطيرة خلال اشتباكهم المسلح مع مجموعة من المقاومة في جنين.

"وحدة يمام"

وحدة يمام او الوحدة المختارة لمكافحة الارهاب : وهي تتبع الشرطة "الإسرائيلية" ، ولانها تابعة للشرطة فانه كان يتوجب ان يقتصر نشاطها على داخل "إسرائيل" والقدس ، لكن نظرا للحاجة للعمل الميداني الخاص فقد تولت يمام القيام بعمليات تصفية كان اهمها تصفية الدكتور ثابت ثابت امين سر حركة فتح في طولكرم .

ماهي أسلحتها

وتمتلك الوحدة المختارة منذ عام 2007 بنادق قنص من طراز PGM بقطر 0:338 ملم منه 5 بنادق قديمة في وضع مزري إضافة لبندقية واحدة من ذات الطراز لكن بقطر 0:5 ملم .

"فشل الجيش وحدة " يمام" منذ عام 2008 في شراء قطع غيار لبنادق PGM لذلك بدأت " يمام" عام 2011 في فحص إمكانية شراء أسلحة ذات مزلاج أمريكية الصنع ونبع قرار شراء الأسلحة الأمريكية من نتائج وأثار الحظر الأوروبي " قال ضابط التسليح في وحدة " يمام" في طلب شراء الأسلحة.

وأضاف " اشترت الوحدة عام 2013 12 بندقية من طراز MARD بتكلفة إجمالية وبلغت 544 ألف شيكل وذلك كعينة تجريبية وزار ممثلو " يمام" وحدات أمريكية موازية وشاركوا في أيام دراسية وتدريبات في الجيش الإسرائيلي وذلك في سياق التدريب على مواجهة سيناريو س احتجاز رهائن من قبل " مقاومين" ولان عملية إطلاق نار بذخيرة خفيفة لمسافة 1000 متر تتطلب تدريبا ولياقة خاصة وعالية جدا وقد دخلت الأسلحة التي تم شراؤها عام 2013 الخدمة الفعلية وحازت على الرضا التام سواء من ناحية المستوى التنفيذي أو من حيث نوعية السلاح وخصائصه ".

واخيرا يبلغ ثمن البندقية الواحدة 41 الف شيكل وتبلغ قيمة المشتريات المخططة للأعوام 2015-2016 حوالي 762 ألف شيكل وستجري عملية الشراء بشكل مباشر من شركة " BARRETT" .