الصحة: شهيد "جنين" هو:" أحمد إسماعيل محمد جرار"

أعلنت وزارة الصحة في رام الله رسمياً، أن الشهيد الذي ارتقى ليلة أمس خلال الاشتباكات مع جيش الاحتلال في مدينة جنين هو:" أحمد إسماعيل محمد جرار (٣١ عاماً)، وليس كما تم تداوله منذ ليلة أمس (أحمد نصر جرار) من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

واستشهد جرار في اشتباك مسلح في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، نفت عائلة جرار، الأنباء التي تم تداولها حول استشهاد ابنها أحمد نصر جرار، وأكدت أنه انسحب هو وبعض رفاقه من المكان قبل وصول جيش الاحتلال.

وأوضحت، أن الأخبار التي تحدثت عن استشهاده، صدرت من الاحتلال لكي يقوم "أحمد" بالاتصال بعائلته ويخبرهم أنه بخير والاحتلال يقوم باصطياده وتحديد مكانه هو ورفاقه.

صور هدم منزل عائلة جرار بعد الاشتباك المسلح









