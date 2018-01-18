ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

واشنطن لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:09 - 18 يناير 2018
زعيم كوريا الشمالية.jpg زعيم كوريا الشمالية.jpg
مشاركة

أعلن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على تأجيل حل مشكلة كوريا الشمالية.

وشدد كيلي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية على أنه "لم يتبق طريق" يمكن عبوره لحل هذه القضية.

وأشار كبير موظفي البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ورث هذه المشكلة من سابقيه، مضيفا أن هذا الأمر أجل كثيرا، "وعلينا أن نتعامل مع هذا الرجل (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون).

وأكد  كيلي أنه لا يمكن السماح بأن تمتلك بيونغ يانغ أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

 

 

متعلقات