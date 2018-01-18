الأونروا تطلق حملة دولية للتبرعات بعد تقليص الدعم الأمريكي

بدأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، حملة عالمية لجمع التبرعات، عقب تخفيض الدعم الأمريكي للوكالة.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، اليوم، بمقر المنظمة في نيويورك.

ونقل وغريك عن المفوض العام للأونروا بيار كراهنبوهل قوله: "دعونا نستمد قوتنا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعلموننا كل يوم أن التخلي عن ذلك ليس خياراً (..) إن الأونروا لن تتخلى عن ذلك".

وأضاف أن "الخطر الذي نواجه هو كرامة وأمن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة وغير ذلك من الدعم في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب ما نقله دوغريك عن كراهنبوهل.

وأوضح المتحدث الأممي أن تخفيض واشنطن لميزانيتها في "أونروا" بنحو 65 مليون دولار "سيكون له أثر كبير على الحياة اليومية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "أنروا ليست وكالة فلسطينية، وإنما هي وكالة أممية تقدم خدمات تعليمية وصحية بالغة الحساسية لأكثر الفئات السكانية ضعفًا في المنطقة".

غير أنه أكد في الوقت نفسه أن القرار الأمريكي "لن تؤثر على العلاقات البناءة والمثمرة بين واشنطن والأمم المتحدة"