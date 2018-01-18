شهاب: ملحمة جنين البطولية رفضاً للاستسلام ووقوداً لإشعال الانتفاضة

أكد داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس،أن الدماء التي سالت في مخيم جنين الليلة الماضية شكلت ملحمة بطولية رفضاً للإذعان والاستسلام ووقوداً لإشعال الانتفاضة المتواصلة , مشدداً على دماء الشهداء لن تذهب هدراً .

وبين ان مخيم جنين تعرض الليلة الماضية لعدوان جبان استهدف منزل الشهيد القسامي احمد جرار التي رفض الاستسلام وقاوم حتى آخر رصاصة في جعبته, موجهاً التحية لجميع الضاغطين على الزناد من المقاومين في الضفة وغزة .

تساءل شهاب خلال تصريحات لإذاعة القدس عن دور الأجهزة الأمنية في الضفة فقال:" اين الأجهزة الأمنية وتمكين الحكومة في الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال وحماية المقاومة؟" , مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية في الضفة دورها قائم على ملاحقة المقاومين وتتبع المقاومة ولا تقوم بأي دور في حمايتهم .

ودعا شهاب أبناء شعبنا ليكون يوم غدٍ يوم تصعيد وغضب للتأكيد على ان شعبنا لن يستسلم، وللإعلان ان دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

ويشار الى ان الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً مباغتاً على مخيم جنين الليلة الماضية لإعتقال منفذي عملية نابلس مما أدى لاستشهاد احمد جرار واصابة اثنين آخرين وهدم الاحتلال لثلاثة منازل.