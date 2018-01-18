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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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جمعية فلسطين الخيرية توزع مشروع دفئ الشتاء على الأسر الفقيرة في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:47 - 18 يناير 2018
مستفيديون من مشروع دفئ الشتاء الذي تنفيذه جمعية فلسطين الخيرية مستفيديون من مشروع دفئ الشتاء الذي تنفيذه جمعية فلسطين الخيرية
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وزعت جمعية فلسطين الخيرية مساعدات عاجلة لآلاف الأسر الفقيرة وعوائل أسر الشهداء والأسرى في قطاع غزة، شملت أغطية وملابس شتوية وأدوية، ضمن مشروع دفئ الشتاء للعام 2018، بدعم من فاعلين خير.

وأوضحت الجمعية، أن التوزيع تم في جميع محافظات قطاع غزة، بالتعاون مع جمعية اقرأ الخيرية وجمعية الطفل الجريح وادي السلقا ولجنة الإصلاح والتواصل الجماهيري شمال غزة ومع مراكز التحفيظ في غزة والتي ساهمت في عملية التوزيع.

وتركز التوزيع في حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة، وحي الدرج ومعسكر الشاطئ وجباليا البلد ومعسكر جباليا، وبيت لاهيا ووادي السلقا شرق دير البلح وبعض مناطق في الوسطى خانيونس ورفح.

وأوضح سمير الجدي رئيس مجلس إدارة جمعية فلسطين الخيرية، أن هذا المشروع السنوي للجمعية يتم تنفيذه لإغاثة الأسر الفقيرة والمعوزة وعوائل الشهداء والأسرى، في محاولة لمساعدتهم في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وثمن الجدي، دور الجهات الممولة للمشروع والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم الداعم لأهل فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من مسلمي أوروبا وعرب الداخل المحتل، وغيرهم الكثيرين.

وأكد أن الجمعية تعمل جاهدة للارتقاء بمشاريعها من أجل أن تصل خدماتها لأكبر شريحة ممكنة في القطاع، الذي يعيش ظروفاً استثنائية جراء الحصار الظالم المفروض على القطاع.

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