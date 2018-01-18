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تيلرسون: روسيا لا تنفذ كل العقوبات على كوريا الشمالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 18 يناير 2018
نائب الرئيس الأمريكي تيلرسون نائب الرئيس الأمريكي تيلرسون
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وجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الاتهام إلى روسيا بأنها لا تنفذ كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية وقال إن موسكو "ربما تحبط" بعض الخطوات.

وأبلغ تيلرسون الصحفيين بأن عدم التزام موسكو بإجراءات الأمم المتحدة يتعلق "في الأساس" بالوقود "وبعض المجالات الأخرى المحتملة أيضا". ولم يخض في تفاصيل.

وقال تيلرسون على متن طائرته أثناء عودته من اجتماع بشأن كوريا الشمالية في فانكوفر "من الواضح لنا أنهم لا ينفذون كل العقوبات وثمة دليل على أنهم ربما يحبطون بعض العقوبات".

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