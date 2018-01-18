نتنياهو يزعم: الهند ستستـأنف شراء أسلحة "إسرائيلية"

أعلنت "إسرائيل" أن الهند ستستأنف محادثات شراء صواريخ "إسرائيلية" مضادة للدبابات، بحسب ما أورد بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور نيودلهي.

وكانت الحكومة الهندية قررت في 2014 شراء صواريخ "سبايك" من إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار (417 مليون يورو)، إلا أن شركة الأسلحة الاسرائيلية "رافائيل" أعلنت مطلع كانون الثاني/ يناير أن الهند ألغت الاتفاق.

ونقلت رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" عن نتنياهو قوله الأربعاء "بعد محادثات مع صديقي ناريندرا مودي قررت الحكومة الهندية استئناف عملية شراء (صواريخ) سبايك".

وكان نتنياهو وصل الاحد إلى الهند في أول زيارة لرئيس حكومة "إسرائيلية" لهذا البلد منذ 15 عاماً، علما بان نظيره الهندي كان زار "إسرائيل" في تموز/ يوليو 2017.

ووقع المسؤولان سلسلة اتفاقات تعاون في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والامن الالكتروني. كما اتفقا على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وكانت وزارة الدفاع الهندية اعلنت قبيل زيارة نتنياهو ان الهند ستشتري 131 صاروخ ارض-جو من "إسرائيل" في صفقة بقيمة 70 مليون دولار.

وستستخدم الصواريخ وهي من طراز "براك" وتصنعها "أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة"، على أول حاملة طائرات للهند يجري تصنيعها حالياً.

وتبلغ قيمة صادرات "إسرائيل" من المعدات العسكرية إلى الهند مليار دولار سنويا.

وتستمر زيارة نتنياهو للهند حتى السبت، وكان وصل على رأس وفد تجاري كبير سعيا لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.